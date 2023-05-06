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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OĞUZHAN HASAR

Oğuzhan Hasar

İyi Parti
Oğuzhan Hasar
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
  • MESLEĞİ : İŞ ADAMI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1980
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti İstanbul Kurucu İl Yöneticisi. İYİ Parti İstanbul 1.Bölge Milletvekili Adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı