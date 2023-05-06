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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BİLAL UZUN

Bilal Uzun

İyi Parti
Bilal Uzun
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
  • MESLEĞİ : ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem İstanbul 2.bölge 17. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı