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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ASİYE KÜÇÜKYILMAZ

Asiye Küçükyılmaz

İyi Parti
Asiye Küçükyılmaz
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
  • MESLEĞİ : DİĞER
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem İstanbul 3.bölge 32. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı