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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BUSE ALBAYRAK

Buse Albayrak

İyi Parti
Buse Albayrak
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
  • MESLEĞİ : POLİTİKACI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem İstanbul 3.bölge 27. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı