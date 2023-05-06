Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HAMZA YURTSEVER

Hamza Yurtsever

İyi Parti
Hamza Yurtsever
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
  • MESLEĞİ : AVUKAT
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1994
ÖZGEÇMİŞİ

1994 doğumlu olan Hamza Yurtsever, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.

Kaynak: Anadolu Ajansı