Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI METİN BOZKURT

Metin Bozkurt

İyi Parti
Metin Bozkurt
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
  • MESLEĞİ : YÖNETİCİ
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

İYİ Parti 3. Bölge İstanbul Milletvekili adayı.

Kaynak: Anadolu Ajansı