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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YELİZ ÇULHA

Yeliz Çulha

İyi Parti
Yeliz Çulha
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
  • MESLEĞİ : DİŞ HEKİMİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

Yeliz Çulha İYİ PARTİ İzmir 8. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı