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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA POLAT

Mustafa Polat

İyi Parti
Mustafa Polat
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Kilis
  • MESLEĞİ : Mühendis
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

Mustafa Polat İYİ PARTİ Kilis 2. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı