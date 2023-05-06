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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEVİM PEHLİVANLI ÖZBEK

Sevim Pehlivanlı Özbek

İyi Parti
Sevim Pehlivanlı Özbek
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Kırıkkale
  • MESLEĞİ : emekli
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

Sevim Pehlivanlı Özbek İYİ PARTİ Kırıkkale 3. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı