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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OSMAN FEDAİ

Osman Fedai

İyi Parti
Osman Fedai
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Konya
  • MESLEĞİ : ÖĞRETMEN
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem Konya 4. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı