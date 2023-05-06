Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEYDİ KARAKUŞ

Seydi Karakuş

İyi Parti
Seydi Karakuş
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Kütahya
  • MESLEĞİ : AKADEMİSYEN
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem Kütahya 2. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı