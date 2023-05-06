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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜRHAN ÖZCAN

Gürhan Özcan

İyi Parti
Gürhan Özcan
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Manisa
  • MESLEĞİ : DOKTOR
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem Manisa 5. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı