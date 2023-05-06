Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AZİZ ARDA UĞUR

Aziz Arda Uğur

İyi Parti
Aziz Arda Uğur
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Mardin
  • MESLEĞİ : SERBEST MESLEK
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem Mardin 6. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı