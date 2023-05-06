Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ENVER ABEŞ

Enver Abeş

İyi Parti
Enver Abeş
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Mardin
  • MESLEĞİ : İŞLETMECİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem Mardin 1. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı