Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YÜKSEL ÇELİK

Yüksel Çelik

İyi Parti
Yüksel Çelik
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Mersin
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

İyi Parti 28. dönem Mersin 7. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı