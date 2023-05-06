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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ADEM KIDIK

Adem Kıdık

İyi Parti
Adem Kıdık
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Osmaniye
  • MESLEĞİ : Doktor
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1975
ÖZGEÇMİŞİ

1975 yılında Osmaniye’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı