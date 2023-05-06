Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI UFUK GÜLŞEN

Ufuk Gülşen

İyi Parti
Ufuk Gülşen
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Samsun
  • MESLEĞİ : Mühendis
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

Ufuk Gülşen İYİ PARTİ Samsun 8. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı