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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN

Hüseyin Sirhan Gökdoğan

İyi Parti
Hüseyin Sirhan Gökdoğan
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
  • MESLEĞİ : Mühendis
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

Hüseyin Sirhan Gökdoğan İYİ PARTİ Şanlıurfa 9. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı