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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

İZMİR 1. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

İZMİR 1. BÖLGE CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BUCA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KONAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TİRE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
URLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

İZMİR İZMİR 1. BÖLGE İZMİR 2. BÖLGE
Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BUCA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KONAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
URLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 3,232,369 | Katılım Oranı: %89.13
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %54.011,527,271 oy
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %32.92930,925 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %6.3178,186 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %6.03170,574 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.4612,987 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.288,055 oy
%100
Seçmen Sayısı: 3,046,005 | Katılım Oranı: %78.58
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %58.651,382,712 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %33.38786,967 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %7.98188,028 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 464,719 oy 0
Millet İttifakı
%0 731,219 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%41.78 573,793 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%28.04 385,120 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%12.38 169,996 oy 0
İyi Parti
%10.67 146,596 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%5.8 79,599 oy 0
Saadet Partisi
%0.79 10,830 oy 0
Vatan Partisi
%0.31 4,223 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.17 2,276 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.07 959 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı