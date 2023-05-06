İZMİR 1. BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
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BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %0
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BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %0
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %0
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %0
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %0
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %0
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %0
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %0
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %0
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %0
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URLA
Açılan Sandık Oranı %0
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
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BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %0
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %0
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|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %0
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|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %0
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %0
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URLA
Açılan Sandık Oranı %0
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