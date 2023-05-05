-
Nilgün Pal
Adalet Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Mehmet Zeki Bulut
Adalet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Okan Niğdeli
Anavatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Erdem Öksüz
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Yüksel Taşkın
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ferhan Ademhan
Ferhan Ademhan
İzmir 1. Bölge
-
Metin Altmışkara
Genç Parti
İzmir 1. Bölge
-
Üstündağ Önalan
Güç Birliği Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Abdurrahman Beşer
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Tacettin Çolak
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Dursun Müsavat Dervişoğlu
İyi Parti
İzmir 1. Bölge
-
Cüneyt Oğuz
Memleket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Nejat Cebeci
Millet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Vural Turan
Milli Yol Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Hasan Kalyoncu
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Erkal Günel
Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Hüseyin Murat Yurttaş
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
-
Kemal İbrahim Okuyan
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Çağdaş Cengiz
Vatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Cemal Arıkan
Yeniden Refah Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Sinan Koyuncu
Yenilik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Burcugül Çubuk
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Fikret Bayır
Zafer Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ayperi Köseoğlu
Adalet Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Levent Aras
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Eyyüp Kadir İnan
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 2. Bölge
-
İbrahim Ethem Canıdar
Anavatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Yasin Yardımcı
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Gökçe Gökçen
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Koray Günüç
Genç Parti
İzmir 2. Bölge
-
Hakan İyem
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mehmet Ali Sönmez
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Özler Çakır
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hüsmen Kırkpınar
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Mehmet Bayındır
Mehmet Bayındır
İzmir 2. Bölge
-
Asuman Ali Güven
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Rafet Kaya
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Fatma Yıldırım Ölmezcan
Milli Yol Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Tamer Osmanağaoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Galip Güçlü
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
İrfan Değirmenci
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mercan Ünver
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Gülperi Putgül Köybaşı
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Nuriye Kadan
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Abdurrahman Karaman
Yeniden Refah Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Batuhan Bursalı
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
İbrahim Akın
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Mehmet Kamil Ergenekon
Zafer Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Tijen Erkan
Adalet Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Sümeyra Polat
Adalet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Mahmut Atilla Kaya
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ali İhsan Erdenilgen
Ali İhsan Erdenilgen
İzmir 1. Bölge
-
Metin Kocakurt
Anavatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Mustafa Eser
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ahmet Tuncay Özkan
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Tunç Buruşukoğlu
Genç Parti
İzmir 1. Bölge
-
Servet Sakcı
Güç Birliği Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ali Reşat Öztürk
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Fatma Özkuloğlu
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ümit Özlale
İyi Parti
İzmir 1. Bölge
-
Ali Tunç Can
Memleket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Zeki Koçak
Millet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Emine Güleç
Milli Yol Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Bahadır Bumin Özarslan
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Cansu Keskin
Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Gizem Batı Ayaz
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Hüseyin Tugay Şen
Vatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Baki Murat Top
Yeniden Refah Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ayça Aksu
Yenilik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Abdulmecit Yıldırım
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Adnan Selvi
Zafer Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Levent Uğur Asker
Adalet Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hüseyin Taşcı
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Fehmi Alpay Özalan
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Süleyman Bulduk
Anavatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ömrüye Elibol
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Rıfat Turuntay Nalbantoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Melek Dıngaz Yaralı
Genç Parti
İzmir 2. Bölge
-
Levent Çelik
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Yiğit Karakış
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Mahir Bakan
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ergün Boyacıoğlu
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Nurşah Turan
Milli Yol Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Abdulkadir Bektaş
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ramazan Üzün
Ramazan Üzün
İzmir 2. Bölge
-
Sevim Yoleri
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Mehmet Kani
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ülfiye Uludağ
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Serhan Bolluk
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hacı Mehmet Solmaz
Yeniden Refah Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mustafa Cüneyt Erdoğan
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Canan Kebenç Özkan
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Zeliha Gürel
Zafer Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Halim Oğuz
Adalet Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Oğuz Aytaç
Adalet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Şebnem Bursalı
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Levent Çelikesir
Anavatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Hamza Çatır
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Sevda Erdan Kılıç
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Mehtap Pakçe
Genç Parti
İzmir 1. Bölge
-
Aykut Armağan
Güç Birliği Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Zeki Olkun
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Öztürk Keskin
İyi Parti
İzmir 1. Bölge
-
Gülderen Özafacan Zeğerek
Memleket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Kamil Pınar
Millet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Yaşar Yusuf Süveren
Milli Yol Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Cihan Aslan
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Yüksel Keleş
Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Emrecan Alpargun
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
-
Cem Yanar
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 1. Bölge
-
İhsan Sefa
Vatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Vedat Necmettin Arslanoğlu
Vedat Necmettin Arslanoğlu
İzmir 1. Bölge
-
Yusuf Aydoğan
Yeniden Refah Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Tuğhan Büyüktaş
Yenilik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Semra Kıratlı
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Necati Anıl Sencer
Zafer Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Servet Keleş
Adalet Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Süleyman Özcan Erdikler
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ceyda Bölünmez Çankırı
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Emre Kocakurt
Anavatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Emirhan Kılıç
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Rahmi Aşkın Türeli
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ümit Gökdan
Genç Parti
İzmir 2. Bölge
-
Canberk Baltacı
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Sait Demir
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Muzaffer Çolak
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Arzu Yıldırım
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Tuğçe Semercioğlu
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Nuri Kaya
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Sertaş Arslan
Milli Yol Partisi
İzmir 2. Bölge
-
İsmail Obuz
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Sinan Gündoğdu
Sinan Gündoğdu
İzmir 2. Bölge
-
Ercan Çetinyılmaz
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Eser Atak
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ahmet Dalyan
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Rahmi Rençber
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Meltem Ayvalı
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Özbek Taşdemir
Yeniden Refah Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Şener Gezginci
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mevlüt Ülgen
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Umut Özyurt
Zafer Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Merve Akide
Adalet Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Uğur Peynircioğlu
Adalet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Mehmet Ali Çelebi
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Nevzat Dağ
Anavatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Mehmet Altunbaş
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Murat Bakan
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Murat Yeşilyuva
Genç Parti
İzmir 1. Bölge
-
Yağmur Sarı
Güç Birliği Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Nevzat Topci
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Adnan Gürcan Dalıcı
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ülkü Doğan
İyi Parti
İzmir 1. Bölge
-
Harun Düşenkalkan
Memleket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Hulusi Armağan
Millet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Çağlar Kara
Milli Yol Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Salahattin Şahin
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Sedat Kabay
Sedat Kabay
İzmir 1. Bölge
-
Zeliha Ertunç
Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Gezal Arın
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
-
Elif Doğan Çiftçi
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Tuncay Sarıhan
Vatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ali Osman Kalkan
Yeniden Refah Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Zehra Erden
Yenilik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Erhan Morkoç
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Birce Türker
Zafer Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Gökhan Yıldırım
Adalet Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Gizem Yeşildağ
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Yaşar Kırkpınar
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Kadir Demirtaş
Anavatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ertuğrul Topçu
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mahir Polat
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Gökhan Adalar
Genç Parti
İzmir 2. Bölge
-
Sergen Bedel
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hüseyin Fakioğlu
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Tamer Cücü
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Kenan Kahraman
Kenan Kahraman
İzmir 2. Bölge
-
Mevhibe Bodur Koloğlu
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Çağrı Gökşen
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Zarife Uygun
Milli Yol Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ayşegül Ekşi
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Gonca Yıldız
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Adalet Kul
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Cem Gözüaçık
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Atilla Işık
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Nilay Özçetin
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ali Hakan Külahcıoğlu
Yeniden Refah Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Gülseren Ergüner
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Sevgi Ersan
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Durmuş Aydınlıkol
Zafer Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Merve Kadifeli
Adalet Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Suat Yılmaz
Adalet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Cemal Bekle
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Kazım Çıtıroğlu
Anavatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Fatih Eser
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ednan Arslan
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Selda Karakuzu
Genç Parti
İzmir 1. Bölge
-
Remzi Erciyas
Güç Birliği Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Güller Dindarik
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ahmet Pektopal
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ali Topçu
İyi Parti
İzmir 1. Bölge
-
Beyhan Mutlu
Memleket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Alper Çağrı Cebeci
Millet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Mükremil Babur
Milli Yol Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ufuk Aksoy
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Nazif Sümer
Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Ali Akif Ece
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
-
Ulaş Erdoğan
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Sebahat Kılıç
Vatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ruziye Tan
Yeniden Refah Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Erkut Kıbrıs
Yenilik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Mustafa Okcu
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Hatice Kırkız
Zafer Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Bilal Yılmaz
Adalet Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Selami Ediz Erdoğdu
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Kerem Ali Sürekli
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Yıldız Niğdeli
Anavatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Nurcan Şanlı
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mehmet Salih Uzun
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ceylan Büyükkaray
Genç Parti
İzmir 2. Bölge
-
Faruk İyem
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Fahri Kaya
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Dincer Işıktaş
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Levent Ören
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Sefa Pişkin
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ali Tayfun Ölmezcan
Milli Yol Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Recep Akan
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ali Ekber Öztürk
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Özlem Avcı
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Haydar Sütçü
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Cenk Kavut
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hüseyin Cem Zeren
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Reşat Saymaz
Yeniden Refah Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Yavuz Aksu
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hasip Erkan Gökber
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Halis Cenk Dolu
Zafer Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Barış Yalçınkaya
Adalet Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Serpil Döşlü
Adalet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Savcı Sayan
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Emine Büşra Temiz
Anavatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Faik Cennet
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Seda Kâya Ösen
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Hülya Yavuz
Genç Parti
İzmir 1. Bölge
-
Edanur Ekmekçioğlu
Güç Birliği Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Cemil Burkay
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Nihat Tunalı
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Figen Yıldırım
İyi Parti
İzmir 1. Bölge
-
Başaran Aktan
Memleket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Şükrü Kaya
Millet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Hasan Yaman
Milli Yol Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Sıdıka Topal
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Beyhan Güngör
Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Tahir Günaydın
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
-
Esen Göktoğan
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Bülent Karagöz
Vatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Nurettin Yakut
Yeniden Refah Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Mustafa Ergüner
Yenilik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Fatih Sürenkök
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Kadriye Çınaroğlu
Zafer Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Abdullah Apaydın
Adalet Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Çağatay Taşcı
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Muhammet Doğan
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Müşerref Canıdar
Anavatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Büşra Özdemir
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Deniz Yücel
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hayri Vurmaz
Genç Parti
İzmir 2. Bölge
-
Hasret İlğen
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Veysel Karataş
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Fatma Olkun
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Müjde Harput Apak
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Merve Duman
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Rana Gizem Zor
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Aylin Turan
Milli Yol Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Eyüp Erim Ergören
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Yusuf Tipi
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Aydın Tepe
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Dilara Özkurt
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Ersel Aldabak
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Levent Özciğer
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Yusuf Şimşek
Yeniden Refah Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Emine Bayrakdar
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ahmet Alper Kobal
Zafer Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Sedat Nalçacı
Adalet Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ahmet Kabadayı
Adalet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Enes Efendioğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Fatma Sözer
Anavatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Haydar Altıntaş
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ali Tibet
Genç Parti
İzmir 1. Bölge
-
Bedriye İyem
Güç Birliği Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Hasan Kerpiç
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Doğan Kaya
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Lütfi İlteriş Öney
İyi Parti
İzmir 1. Bölge
-
Nalan Emir
Millet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Serkan Tutum
Milli Yol Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Salim Arduçlu
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Deniz Özçelik
Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Tuba Pehlivan
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
-
Duygu Benzer
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Asil Kocaçınar
Vatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Emrah Uyan
Yeniden Refah Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Nuriye Nohutlu
Yenilik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Sebüktay Kaan
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Batuhan Barut
Zafer Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Emine Öztürk
Adalet Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Murat Cankaragöz
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Dilek Yıldız
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Kamil Saygı
Anavatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Melek Öztürkan
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mustafa Bilici
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mehmet Onbaşıoğlu
Genç Parti
İzmir 2. Bölge
-
Elif İyem
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mehmet Salih Dindarik
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ayça Oral
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mümin Yalçınkaya
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Ömer Berk Gönençer
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Yunus Emre Özgün
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Doğan Çeliktel
Milli Yol Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Çetin Altın
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Anıl Şık
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Aykut Yüksel
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Savaş Gemicioğlu
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Cem Gönenç
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Samet Kunt
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Murat Avcıoğlu
Yeniden Refah Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Berk Aksu
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Önder Aktaş
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Çağrı Altınışık
Zafer Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hakan Solak
Adalet Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Lamia Taştan
Adalet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ömür Şanlı
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Bekir Fidan
Anavatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Mehmet Dudu
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Devrim Barış Çelik
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Mustafa Çalışkan
Genç Parti
İzmir 1. Bölge
-
Soner Mükyen
Güç Birliği Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Eren Öztürk
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ayşen Aşık
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 1. Bölge
-
İsmail Aybars Aksoy
İyi Parti
İzmir 1. Bölge
-
Turan Çatal
Memleket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
İbrahim Karacan
Millet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Fikret Onar
Milli Yol Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Lokman Kızılörenli
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Hatice Bülbül
Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Sinan Karaköçek
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
-
Hayriye Üşümezgezer
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Elfide Nur Atalay
Vatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
İsmail Tanas
Yeniden Refah Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Bülent Kara
Yenilik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Arefe Meryem Yıldırım
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Ceren Atay
Zafer Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Kazım Bozkurt
Adalet Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Gülseren Çetin
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
İsmail Hancı
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ayşe Fidan
Anavatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hayati Atmaca
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hacer Foggo
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Gökhan Erçömlekçi
Genç Parti
İzmir 2. Bölge
-
Evin Elalmış
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Rahmi Ataman
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Semra Dalıcı
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Yeliz Çulha
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Alev Günyar
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Faruk Aydoğmuş
Milli Yol Partisi
İzmir 2. Bölge
-
İhsan Gürkan Taşkın
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Oktay Terzi
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Deniz Kondil
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Özer Aydoğdu
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Onur Çeliktaş
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hasan Atilla Türköz
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Nazif Tunahan Şen
Yeniden Refah Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Fırtına Temel
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ramazan İdin
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Serpil Yakan
Zafer Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Süleyman Asker
Adalet Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Nevin Muslu
Adalet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Mehmet Sadık Tunç
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Başak Balıkçılar
Anavatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Salih Oktay Ümman
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Sefer İpekli
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Cihan Balta
Genç Parti
İzmir 1. Bölge
-
Sami Aslan
Güç Birliği Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Hasan Yaycı
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Aslan Sezgin
İyi Parti
İzmir 1. Bölge
-
Tufan Özbek
Memleket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Basri Çügen
Millet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Selami Selçuk
Milli Yol Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Nihal Baş
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Yalçın Şardağı
Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Baran Köstek
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
-
Gülseren Atal
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ayşe Gül Batıgün
Vatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ramazan Duran
Yeniden Refah Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Mert Metin
Yenilik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Hurşi Ataman
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Yiğitcan Ünsal
Zafer Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Şükrü Çoban
Adalet Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hüsnü Yalçın
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ahmet Can Çelik
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Özgür Özen
Anavatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Esin Doğan Metin
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mehmet Aydoğdu
Genç Parti
İzmir 2. Bölge
-
Ercan Dilekçi
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Oya Tolunay
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Burak Kurt
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
İsmail Yassıkaya
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ömer Faruk Yıldız
Milli Yol Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ahmet Deha İmal
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Halil Azamet Yazıcı
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Mevluda Sena Yazıbağlı Selanik
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Menşure Kaya
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Nurcan Taban
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mesut Çalışkan
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hasan Hüseyin Levent
Yeniden Refah Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Arda Savaşcıoğulları
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Aysel Önen Turan
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Zeki Önal
Zafer Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Osman Ünal
Adalet Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Mertcan Bulut
Adalet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Nisa Alptekin
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Şeyma Soma
Anavatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ali Şener
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Güldem Atabay
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Şafak Eşal
Genç Parti
İzmir 1. Bölge
-
Busem Kayim
Güç Birliği Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Berfin Demir
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Hediye Ezgi Alpoğuz
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Gizem Albaş
İyi Parti
İzmir 1. Bölge
-
Ahmet Ömer Erkenci
Memleket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ramadan Yavuz
Millet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ali Durut
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Berrin Küçük
Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Mehmet Buha Pertev Tunç
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
-
Emel Rona Çetin
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Armağan Görenel
Vatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Yunus Toprak
Yeniden Refah Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Erkan Aktaş
Yenilik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Osman Binici
Zafer Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Rıza Yiğitoğlu
Adalet Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Müge Aras
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Gülşen Gezici
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Recep Çiftdal
Anavatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Abdurrahman Eser
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Altan İnanç
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Begüm Meriç
Genç Parti
İzmir 2. Bölge
-
Serkan Yıkılmaz
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Asker Ali Demirel
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ayşegül Adıgüzel
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Miran Bacgeroğlu
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Gürsel Dinktepe
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Tayfun Cebeci
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Evgin Edik
Milli Yol Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Yiğit Fikri Atalı
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Berke Yeni
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Ali Haydar Öztürk
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Nazlı Gülçin Gedleç
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Faruk Demir
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Baittin Erbey
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Reşide Yavaş
Yeniden Refah Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ercan Mutlu
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Önder Birol Bıyık
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Saadet Denizay Çakrak
Zafer Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Eyüp Demirbaş
Adalet Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Bülent Çerçi
Adalet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Mehmet Sait Başdaş
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Memduh Veysel Koşar
Anavatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ramazan Mutlu
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Şahbal Aras
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Muammer Civan
Genç Parti
İzmir 1. Bölge
-
Nergis Gültepe
Güç Birliği Partisi
İzmir 1. Bölge
-
İbrahim Bayer
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Kaan Altındağ
İyi Parti
İzmir 1. Bölge
-
Cem Merih Yener
Memleket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Aykut Burak Bulut
Milli Yol Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Abdullah Batuhan Gürbüz
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ulaş Karabakır
Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Mücahit Mustafa Eren
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
-
Zafer Yıldırım
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Abdullah Karşılayan
Vatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Necati Kavalcı
Yeniden Refah Partisi
İzmir 1. Bölge
-
İlhan Çakar
Yenilik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Nevin Aytekin
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Recep Kayan
Zafer Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Muhammed Karademir
Adalet Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Halil Polat
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Gülseren Uyaner Bulduk
Anavatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Recep Burgucu
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Emine Helil İnay Kınay
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Nurten Tuna
Genç Parti
İzmir 2. Bölge
-
Yiğithan Koyuncu
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Nazım Yarar
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Aziz Gençer
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mustafa Nuri Deniz
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Mert Dikmen
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ayhan Kendir
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Döne Akman
Milli Yol Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hasan Sekin
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ozan Sürer
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Güzel Öztürk
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Adem Ferhan Erdem
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Hatun Özen
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Nurten Kurnaz
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Rahmi Özbak
Yeniden Refah Partisi
İzmir 2. Bölge
-
İskender Gümüş
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
İrfan Altan
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Yağız Metin
Zafer Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Yasin Şentürk
Adalet Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Mehmet Bulut
Adalet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Selahattin Serdar Muçay
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Latif Yılmaz
Anavatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Mehmet Ataş
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Fulya Alçay
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Derya Erdoğan
Genç Parti
İzmir 1. Bölge
-
Alican Saldamlı
Güç Birliği Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Güzel Demir
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Sakine Tosun
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Murat Çakar
İyi Parti
İzmir 1. Bölge
-
Olca Ömür Aras
Memleket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Emrah Demirgöz
Millet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Birkan Aktay
Milli Yol Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Hülya Aykaç
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Bayram Ali Aksoy
Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Devrim Barış Erdağı
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
-
Mustafa Toptaş
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Füsün İkikardeş
Vatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Mert Erkez
Yeniden Refah Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Emre Gezginci
Yenilik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Kerem Ay
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Gürhan Gürleroğlu
Zafer Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Fatmagül Aslan
Adalet Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Şule Aras
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Veysel Güldoğan
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hasan Özkan
Anavatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Bekir Sönmez
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ayten Gülsever
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Yunus Özbek
Genç Parti
İzmir 2. Bölge
-
Kardelen Bilgin
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hediye Karagedik
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Nazlı Buket Karasu
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Furkan Aslan
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Beytullah Bayat
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Abdullah Dağ
Milli Yol Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Erhan Elibol
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mehmet Deniz Yürür
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Oya Oybir Midillili
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mert Torun
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Metin Aygören
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Betül Kaya
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hakan Çenber
Yeniden Refah Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Metin Gözkaya
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Serkan Çiftçi
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Alparslan Turan
Zafer Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Şems Kemal Tunçeri
Adalet Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Özlem Bulut
Adalet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Berkan Yıldızhan
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Talat Deniz
Anavatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Cengiz Baştürk
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Mehmet Şahin Fırat
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Sezer Bora
Genç Parti
İzmir 1. Bölge
-
Serhat Atabey
Güç Birliği Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Tarık Genç
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ufuk Kayhan
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Hasan Yıldız
İyi Parti
İzmir 1. Bölge
-
Efeyavuz Yurdakul
Memleket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Fethiye Tuğba Erdem
Millet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Mehmet Can Kara
Milli Yol Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Halit Göndüz
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Nurettin Mamalı
Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Gülcan Karadaş
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
-
Eyüp Ozan Çayhan
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ali Özgür
Vatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Samet Koçlu
Yeniden Refah Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Adem Akça
Yenilik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Bülent Tekin
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Mümin Durmaz
Zafer Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Enver Arar
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Güven Demirağ
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mehmet Oğuz
Anavatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Yavuz Tac
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Nurşen Balcı
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 2. Bölge
-
İsmail Büyükkaray
Genç Parti
İzmir 2. Bölge
-
Emrullah Çevik
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Recep Kurnaz
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mehmet Halis Köse
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Görkem Süren
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ali Urbaş
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mehtap Kara
Milli Yol Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mustafa Çintaş
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mert Can
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Beyza Yaman
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ali Akanoğlu
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
-
Neşet Pehlivan
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mustafa Karaçay
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hasan Göl
Yeniden Refah Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Nedim Yurtseven
Yenilik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
İsmail Doğan
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
-
Özgül Güldiken
Zafer Partisi
İzmir 2. Bölge
-
İsa Ermiş
Adalet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Hatice Yeliz Karataş
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Mehmet Müren
Anavatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Osman Eser
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Birgül Değirmenci
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Gülhan Aldırmaz
Genç Parti
İzmir 1. Bölge
-
Ayşe Akar
Güç Birliği Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Neriman Sönmez
Hak ve Özgürlükler Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Zafer Kurtuluş
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Gülşah Sakar
İyi Parti
İzmir 1. Bölge
-
Furkan Molla
Memleket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Halime Tat
Millet Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ceren Bağdatlı
Milli Yol Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Kayhan Derya
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Sümer Sami Gürel
Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Hamza Aksoy
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 1. Bölge
-
Ege Kaplan
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 1. Bölge
-
İncilay Esen
Vatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Mehmet Erdinç
Yenilik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Hediye Korkut
Yeşil Sol Parti
İzmir 1. Bölge
-
Defne Ürkmez
Zafer Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Selma Ünal
Adalet Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Aslıhan Tahmaz
Adalet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Yasin Demirel
Adalet ve Kalkınma Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Dilek Kocakurt
Anavatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hüseyin Gazi Emre
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Burak Kotan
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Bekir Özgen
Genç Parti
İzmir 2. Bölge
-
Gülsaat Çevre
Güç Birliği Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Leyla Tunalı
Halkın Kurtuluş Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mehmet Emin Cantürk
İyi Parti
İzmir 2. Bölge
-
Taha Karaçelik
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Recep Akşit
Millet Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Zehra Karakülah
Milli Yol Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mehmet Mert Dolğaç
Milliyetçi Hareket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Naci Çetin
Sol Parti
İzmir 2. Bölge
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Melisa Aydınlı
Türkiye İşçi Partisi
İzmir 2. Bölge
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Selin Asya Arslan
Türkiye Komünist Hareketi
İzmir 2. Bölge
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Berat Doğan
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
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Mehmet İzgi
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
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Muammer Sarıbaş
Yeniden Refah Partisi
İzmir 2. Bölge
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Erol Çırak
Yeşil Sol Parti
İzmir 2. Bölge
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Turhan Güraksın
Zafer Partisi
İzmir 2. Bölge