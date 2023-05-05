-
Ekrem Karaaslan
Adalet Birlik Partisi
Karabük
-
Muhammet Almatepe
Adalet Partisi
Karabük
-
Cem Şahin
Adalet ve Kalkınma Partisi
Karabük
-
Aykut Kasap
Anavatan Partisi
Karabük
-
Halil Yıldırım
Büyük Birlik Partisi
Karabük
-
Cevdet Akay
Cumhuriyet Halk Partisi
Karabük
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Resul Ulupınar
Genç Parti
Karabük
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Ramazan Turan
Güç Birliği Partisi
Karabük
-
Şakire Sterk
Hak ve Özgürlükler Partisi
Karabük
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Fadime Özer
Halkın Kurtuluş Partisi
Karabük
-
Kübra Dursun
İyi Parti
Karabük
-
Muharrem Uğur Ünsal
Memleket Partisi
Karabük
-
Ramazan Güler
Millet Partisi
Karabük
-
Uğur Aydın
Milli Yol Partisi
Karabük
-
Ahmet Dönmez
Milliyetçi Hareket Partisi
Karabük
-
Günuz Fulya Uz
Türkiye İşçi Partisi
Karabük
-
Selin Aksoy Duru
Türkiye Komünist Hareketi
Karabük
-
Cem Taylan Erden
Türkiye Komünist Partisi
Karabük
-
Mehmet Pençek
Vatan Partisi
Karabük
-
İsmail Özer
Yeniden Refah Partisi
Karabük
-
Berk Can Kuzu
Yenilik Partisi
Karabük
-
İbrahim Eker
Yeşil Sol Parti
Karabük
-
İlhan Alpboğa
Zafer Partisi
Karabük
-
Berrin Günaydın
Adalet Birlik Partisi
Karabük
-
Yunus Ülkem
Adalet Partisi
Karabük
-
Durmuş Ali Keskinkılıç
Adalet ve Kalkınma Partisi
Karabük
-
Sevilay Çağlayan
Anavatan Partisi
Karabük
-
Fatih Keleş
Büyük Birlik Partisi
Karabük
-
Abdullah Çakır
Cumhuriyet Halk Partisi
Karabük
-
Muhammet Çakır
Genç Parti
Karabük
-
Süleyman Tunçer
Güç Birliği Partisi
Karabük
-
Doğan Güler
Hak ve Özgürlükler Partisi
Karabük
-
İzzet Kardaş
Halkın Kurtuluş Partisi
Karabük
-
Ozan Canyurt
İyi Parti
Karabük
-
Özlem Ünal
Memleket Partisi
Karabük
-
Cevriye Göktekin
Millet Partisi
Karabük
-
Melek Tuncer
Milli Yol Partisi
Karabük
-
Murat Orhan
Milliyetçi Hareket Partisi
Karabük
-
Ayşegül Sarı Terzi
Sol Parti
Karabük
-
Arzu Genlik
Türkiye İşçi Partisi
Karabük
-
Erdinç Eker
Türkiye Komünist Hareketi
Karabük
-
Mehmet Özbağcı
Türkiye Komünist Partisi
Karabük
-
Kaan Arslan
Vatan Partisi
Karabük
-
Mevlüt Başdemir
Yeniden Refah Partisi
Karabük
-
Kübra Kuşhan
Yenilik Partisi
Karabük
-
Ezgi Çadırcı
Yeşil Sol Parti
Karabük
-
Yasemin Odabaşı
Zafer Partisi
Karabük
-
Yüksel Günaydın
Adalet Birlik Partisi
Karabük
-
Muhammet Uyanık
Adalet Partisi
Karabük
-
Hüseyin Gündoğdu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Karabük
-
Dilek Yıldırım
Anavatan Partisi
Karabük
-
Alparslan Güngör Üsküp
Büyük Birlik Partisi
Karabük
-
Bayram Karadağ
Cumhuriyet Halk Partisi
Karabük
-
Nesrin Koymat
Genç Parti
Karabük
-
Gül Asya Yıldırım
Güç Birliği Partisi
Karabük
-
Muhammet Dağlı
Hak ve Özgürlükler Partisi
Karabük
-
Ramazan Bağcı
Halkın Kurtuluş Partisi
Karabük
-
Gökçe Özdemir
İyi Parti
Karabük
-
Barış Aydemir
Memleket Partisi
Karabük
-
Emine Erdem
Millet Partisi
Karabük
-
Anıl Turan Savaş
Milli Yol Partisi
Karabük
-
Dilek Ünver
Milliyetçi Hareket Partisi
Karabük
-
Burhan Kelez
Sol Parti
Karabük
-
Özüm Hancı
Türkiye İşçi Partisi
Karabük
-
Şevval Daşdemir
Türkiye Komünist Hareketi
Karabük
-
Aysel Aydoğdu Gündüz
Türkiye Komünist Partisi
Karabük
-
Seher Yeşildağ
Vatan Partisi
Karabük
-
Nesrin Adakoğlu
Yeniden Refah Partisi
Karabük
-
Sabri Malkoç
Yenilik Partisi
Karabük
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Efkan Daşkaya
Yeşil Sol Parti
Karabük
-
Furkan Sarıoğlu
Zafer Partisi
Karabük