-
Ramazan Coşkun
Adalet Birlik Partisi
Karaman
-
Samet Güner
Adalet Partisi
Karaman
-
Selman Oğuzhan Eser
Adalet ve Kalkınma Partisi
Karaman
-
Ergin Salih Aksoy
Anavatan Partisi
Karaman
-
Mesut Soyfidan
Büyük Birlik Partisi
Karaman
-
İsmail Atakan Ünver
Cumhuriyet Halk Partisi
Karaman
-
Dilek Şimşek
Genç Parti
Karaman
-
Neslihan Kaplan
Güç Birliği Partisi
Karaman
-
Yaprak Erdem
Hak ve Özgürlükler Partisi
Karaman
-
Ebru Keçeci
Halkın Kurtuluş Partisi
Karaman
-
Atila Zorlu
İyi Parti
Karaman
-
Necati Şenok
Memleket Partisi
Karaman
-
Salih Mısral
Millet Partisi
Karaman
-
Mahmut Ünüvar
Milliyetçi Hareket Partisi
Karaman
-
Mustafa Köpüklü
Mustafa Köpüklü
Karaman
-
Metin Bakıcı
Sol Parti
Karaman
-
Ezgi Gülşen
Türkiye İşçi Partisi
Karaman
-
Semih Güldalı
Türkiye Komünist Hareketi
Karaman
-
İbrahim Küçük
Türkiye Komünist Partisi
Karaman
-
Hasan Özaslan
Vatan Partisi
Karaman
-
Ahmet Taşkıran
Yeniden Refah Partisi
Karaman
-
Ural Demir
Yenilik Partisi
Karaman
-
Yıldız Kılınç
Yeşil Sol Parti
Karaman
-
Süleyman Civcik
Zafer Partisi
Karaman
-
Cihan Bozkurt
Adalet Birlik Partisi
Karaman
-
Halime Şengezer
Adalet Partisi
Karaman
-
Osman Sağlam
Adalet ve Kalkınma Partisi
Karaman
-
Yasin Karalı
Anavatan Partisi
Karaman
-
Ramazan Yeşil
Büyük Birlik Partisi
Karaman
-
Yusuf Baştuğ
Cumhuriyet Halk Partisi
Karaman
-
Mustafa Özcan
Genç Parti
Karaman
-
Enes Kerem Şerefoğlu
Güç Birliği Partisi
Karaman
-
Bekir Baydıllı
Hak ve Özgürlükler Partisi
Karaman
-
Nebi Akıncı
Halkın Kurtuluş Partisi
Karaman
-
Zihni Kocaerkek
İyi Parti
Karaman
-
Eren Yiğitoğlu
Memleket Partisi
Karaman
-
Mustafa Sayar
Millet Partisi
Karaman
-
Turan Şener
Milliyetçi Hareket Partisi
Karaman
-
Durmuş Ali Öztürk
Sol Parti
Karaman
-
Kenan Yılmaz
Türkiye İşçi Partisi
Karaman
-
Uğur Tan
Türkiye Komünist Hareketi
Karaman
-
Uğur Yazıcı
Türkiye Komünist Partisi
Karaman
-
Cihat Melih Etli
Vatan Partisi
Karaman
-
Nevzat Akdağ
Yeniden Refah Partisi
Karaman
-
Nazife Sarıhan
Yenilik Partisi
Karaman
-
Kayhan Yüksel
Yeşil Sol Parti
Karaman
-
Metin İçel
Zafer Partisi
Karaman
-
Özgür Nikbay
Adalet Birlik Partisi
Karaman
-
Zülkif Yontürk
Adalet Partisi
Karaman
-
Fatma Çoştu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Karaman
-
Engin Sertdemir
Anavatan Partisi
Karaman
-
Avni Yağcı
Büyük Birlik Partisi
Karaman
-
Hasan Ehliz
Cumhuriyet Halk Partisi
Karaman
-
Furkan Demiroğlu
Genç Parti
Karaman
-
Alpay Şahin
Güç Birliği Partisi
Karaman
-
Ömer Çalışkan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Karaman
-
Hacı Uyar
Halkın Kurtuluş Partisi
Karaman
-
Fadime Harmanizi
İyi Parti
Karaman
-
Adem Tancı
Memleket Partisi
Karaman
-
Emine Şahin
Millet Partisi
Karaman
-
Soydan Evci
Milliyetçi Hareket Partisi
Karaman
-
Ayşe Nilgün Aydın
Sol Parti
Karaman
-
Oğuz Yaşargil
Türkiye İşçi Partisi
Karaman
-
Ercan Yavanoğlu
Türkiye Komünist Hareketi
Karaman
-
İsmet Demirbaş
Türkiye Komünist Partisi
Karaman
-
Nejla Muratoğlu
Vatan Partisi
Karaman
-
Gökhan Özyer
Yeniden Refah Partisi
Karaman
-
Döndü Yıldız
Yenilik Partisi
Karaman
-
Elif Kıvırcık
Yeşil Sol Parti
Karaman
-
Saniye Öz
Zafer Partisi
Karaman