-
Hasan Kurt
Adalet Partisi
Kastamonu
-
Halil Uluay
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kastamonu
-
Ahmet Oğuzhan Mersin
Anavatan Partisi
Kastamonu
-
Mahir Alay
Büyük Birlik Partisi
Kastamonu
-
Hasan Baltacı
Cumhuriyet Halk Partisi
Kastamonu
-
Mete Tafracı
Genç Parti
Kastamonu
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Eray İliş
Güç Birliği Partisi
Kastamonu
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Ahmet Cemil Arcan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kastamonu
-
Mehtap Güler
Halkın Kurtuluş Partisi
Kastamonu
-
Hasan Doğan Vurdu
Hasan Doğan Vurdu
Kastamonu
-
Ahmet Katar
İyi Parti
Kastamonu
-
Mustafa Başesgioğlu
Memleket Partisi
Kastamonu
-
Necati Sofuoğlu
Millet Partisi
Kastamonu
-
Gökhan Ceylan
Milli Yol Partisi
Kastamonu
-
Emin Çınar
Milliyetçi Hareket Partisi
Kastamonu
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Uğur Berk Türkmenoğlu
Sol Parti
Kastamonu
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Hatice Ünder
Türkiye Komünist Hareketi
Kastamonu
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Ulaş Özer
Türkiye Komünist Partisi
Kastamonu
-
İsmail Gök
Vatan Partisi
Kastamonu
-
İbrahim Demir
Yeniden Refah Partisi
Kastamonu
-
Berrin Selbuz
Yeşil Sol Parti
Kastamonu
-
Özcan Büyükşen
Zafer Partisi
Kastamonu
-
Devlet Avcıl
Adalet Partisi
Kastamonu
-
Fatma Serap Ekmekci
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kastamonu
-
Emre Polat
Anavatan Partisi
Kastamonu
-
Satılmış Külçe
Büyük Birlik Partisi
Kastamonu
-
Kadir Yalçın
Cumhuriyet Halk Partisi
Kastamonu
-
Erkan Özgül
Genç Parti
Kastamonu
-
Arabkhan Aliyev
Güç Birliği Partisi
Kastamonu
-
Metin Çoban
Halkın Kurtuluş Partisi
Kastamonu
-
Metin Ateş
İyi Parti
Kastamonu
-
Ayten Urganioğlu
Memleket Partisi
Kastamonu
-
İbrahim Halil Emrullah
Millet Partisi
Kastamonu
-
Emre Çağlar
Milli Yol Partisi
Kastamonu
-
Alperen Özmen
Milliyetçi Hareket Partisi
Kastamonu
-
Sami Can Gökoğlu
Sol Parti
Kastamonu
-
Cennet Kuryen
Türkiye Komünist Hareketi
Kastamonu
-
Selçuk Tan
Türkiye Komünist Partisi
Kastamonu
-
Kağan Yorulmaz
Yeniden Refah Partisi
Kastamonu
-
Nazlı Nafiye Gezgin
Yenilik Partisi
Kastamonu
-
Fikret Tufanyazıcı
Yeşil Sol Parti
Kastamonu
-
Aslıhan Koca
Zafer Partisi
Kastamonu
-
Nuri Akca
Adalet Partisi
Kastamonu
-
Mehmet Umur
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kastamonu
-
Erhan Başer
Büyük Birlik Partisi
Kastamonu
-
Ziver Kaplan
Cumhuriyet Halk Partisi
Kastamonu
-
Bayram Bakırcı
Genç Parti
Kastamonu
-
Ferhat Uluk
Güç Birliği Partisi
Kastamonu
-
Enver Çakmak
Hak ve Özgürlükler Partisi
Kastamonu
-
Ali Haydar Kopal
Halkın Kurtuluş Partisi
Kastamonu
-
Mustafa Güvenç
İyi Parti
Kastamonu
-
Yunus Emre Kay
Memleket Partisi
Kastamonu
-
Hatice Can
Millet Partisi
Kastamonu
-
Burak Su
Milli Yol Partisi
Kastamonu
-
Engin Uzuner
Milliyetçi Hareket Partisi
Kastamonu
-
Berivan Cansu Korkmaz
Sol Parti
Kastamonu
-
Berk Kaya
Türkiye Komünist Hareketi
Kastamonu
-
Hakan Bulut
Türkiye Komünist Partisi
Kastamonu
-
Bünyamin Gülcan
Vatan Partisi
Kastamonu
-
Hayri Çelik
Yeniden Refah Partisi
Kastamonu
-
Mehmet İbrahim Yılmaz
Yenilik Partisi
Kastamonu
-
Sözdar Akdoğan
Yeşil Sol Parti
Kastamonu
-
Arif Emre Sürücü
Zafer Partisi
Kastamonu