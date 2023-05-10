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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

TOSYA SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

TOSYA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ABANA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AĞLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
CİDE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DADAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÜRE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TOSYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

TOSYA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ABANA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AĞLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
CİDE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DADAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÜRE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TOSYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 32,521 | Katılım Oranı: %89.57
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %81.8422,953 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %9.842,760 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %6.941,946 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.89250 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.384 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.1953 oy
%100
Seçmen Sayısı: 32,146 | Katılım Oranı: %83.82
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %76.6820,191 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %22.455,911 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.87230 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 24,056 oy 0
Millet İttifakı
%0 4,039 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%59.62 16,919 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%25.15 7,137 oy 0
İyi Parti
%6.77 1,920 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%6.44 1,829 oy 0
Saadet Partisi
%1.02 290 oy 0
Vatan Partisi
%0.37 104 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.37 104 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.27 76 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı