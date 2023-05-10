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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

DEMİRKÖY SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

DEMİRKÖY CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %0
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DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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VİZE
Açılan Sandık Oranı %0
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DEMİRKÖY MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
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MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %0
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DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %0
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LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
VİZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 6,668 | Katılım Oranı: %89.17
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %46.952,698 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %39.492,269 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %10.51604 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.33134 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.3822 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.3319 oy
%100
Seçmen Sayısı: 6,687 | Katılım Oranı: %81.4
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %50.952,712 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %45.612,428 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3.44183 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 2,771 oy 0
Millet İttifakı
%0 2,741 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%40.36 2,311 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%33.44 1,915 oy 0
İyi Parti
%13.69 784 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%8.03 460 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%3.16 181 oy 0
BAĞIMSIZ
%1.07 61 oy 0
Saadet Partisi
%0.73 42 oy 0
Vatan Partisi
%0.37 21 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.19 11 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı