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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

AKÇAKENT SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

AKÇAKENT CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
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AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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KAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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MUCUR
Açılan Sandık Oranı %0
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AKÇAKENT MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
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AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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KAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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MUCUR
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 3,171 | Katılım Oranı: %86.98
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %78.322,063 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %10.48276 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %9.91261 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.6818 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.4612 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.154 oy
%100
Seçmen Sayısı: 3,432 | Katılım Oranı: %79.22
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %73.931,971 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %24.83662 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.2433 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 2,142 oy 0
Millet İttifakı
%0 496 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%63.8 1,704 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%16.4 438 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%9.1 243 oy 0
İyi Parti
%8.27 221 oy 0
BAĞIMSIZ
%3.78 101 oy 0
Saadet Partisi
%1.2 32 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.49 13 oy 0
Vatan Partisi
%0.45 12 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.22 6 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı