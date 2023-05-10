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ANASAYFA ŞEHİRLER KIRŞEHİR MERKEZ
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

MERKEZ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
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AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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KAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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MUCUR
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
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AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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KAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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MUCUR
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 99,893 | Katılım Oranı: %86.89
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %52.5944,473 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %30.2525,583 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %12.8310,852 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3.252,751 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.93783 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.15130 oy
%100
Seçmen Sayısı: 91,513 | Katılım Oranı: %75.86
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %50.3934,338 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %43.8629,892 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %5.753,919 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 47,096 oy 0
Millet İttifakı
%0 33,261 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%37.17 31,575 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%27.12 23,041 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%18.27 15,521 oy 0
İyi Parti
%10.97 9,319 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%5.08 4,319 oy 0
Saadet Partisi
%1.06 901 oy 0
Vatan Partisi
%0.16 136 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.13 113 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.12 101 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı