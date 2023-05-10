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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

DİLOVASI SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

DİLOVASI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DARICA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %0
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

DİLOVASI MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %0
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %0
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 31,109 | Katılım Oranı: %88.04
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %57.4815,279 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %26.47,019 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %10.862,888 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %4.271,134 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.79211 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.252 oy
%100
Seçmen Sayısı: 28,262 | Katılım Oranı: %80.38
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %57.8112,885 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %28.816,422 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %13.372,981 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 14,709 oy 0
Millet İttifakı
%0 3,326 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%46.11 12,266 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%31.5 8,381 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%9.18 2,443 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%5.91 1,572 oy 0
İyi Parti
%5.43 1,444 oy 0
BAĞIMSIZ
%1.88 500 oy 0
Saadet Partisi
%1.17 310 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.55 145 oy 0
Vatan Partisi
%0.13 35 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı