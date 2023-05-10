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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

PÜTÜRGE SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

PÜTÜRGE CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DARENDE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

PÜTÜRGE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DARENDE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 11,081 | Katılım Oranı: %82.04
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %84.957,629 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %10.91980 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %1.88169 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.0998 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.0796 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.19 oy
%100
Seçmen Sayısı: 12,378 | Katılım Oranı: %73.23
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %86.867,796 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %8.55767 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.59412 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 7,639 oy 0
Millet İttifakı
%0 1,065 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%75.98 6,810 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%9.25 829 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%8.37 750 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%2.49 223 oy 0
İyi Parti
%2.13 191 oy 0
Saadet Partisi
%1.38 124 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.22 20 oy 0
Vatan Partisi
%0.18 16 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı