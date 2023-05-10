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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

GÖRDES SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

GÖRDES CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
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KULA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SOMA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖRDES MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %0
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KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KULA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SOMA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 22,759 | Katılım Oranı: %92.57
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %62.5712,554 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %22.524,518 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %13.292,666 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.71143 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.4795 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.4387 oy
%100
Seçmen Sayısı: 23,597 | Katılım Oranı: %85.43
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %60.2911,717 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %37.257,238 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.46478 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 13,350 oy 0
Millet İttifakı
%0 6,451 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%52.57 10,602 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%17.01 3,430 oy 0
İyi Parti
%13.93 2,809 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%13.63 2,748 oy 0
Saadet Partisi
%1.05 212 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.76 154 oy 0
Vatan Partisi
%0.54 109 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.52 104 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı