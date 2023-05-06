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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

MANİSA SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

MANİSA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KULA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SOMA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

MANİSA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
BAĞIMSIZ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KULA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SOMA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 1,046,410 | Katılım Oranı: %91.15
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %48.61451,146 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %34.64321,465 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %11.04102,440 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.8645,112 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.615,679 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.242,232 oy
%100
Seçmen Sayısı: 995,907 | Katılım Oranı: %84.38
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %48.27396,939 oy
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %46.13379,375 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %5.646,020 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 477,683 oy 0
Millet İttifakı
%0 385,033 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%39.8 370,178 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%26.6 247,465 oy 0
İyi Parti
%13.85 128,843 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%11.56 107,505 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%6.69 62,198 oy 0
Saadet Partisi
%0.94 8,725 oy 0
Vatan Partisi
%0.29 2,739 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.27 2,545 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı