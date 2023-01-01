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Tarkan Kulak
Memleket Partisi
Adana
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Ethem Eke
Memleket Partisi
Adana
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Celal Güven
Memleket Partisi
Adana
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Beste Tuncel
Memleket Partisi
Adana
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Murat Aravi
Memleket Partisi
Adana
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Gökhan Kunt
Memleket Partisi
Adana
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Nilgün Topal
Memleket Partisi
Adana
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Emine Genç
Memleket Partisi
Adana
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Dilek Tepe
Memleket Partisi
Adana
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Meltem Şimşek
Memleket Partisi
Adana
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Habib Koçak
Memleket Partisi
Adana
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Abdulsamet Yıldırım
Memleket Partisi
Adana
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Yılmaz Karahan
Memleket Partisi
Adana
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Feyzi Vuralgil
Memleket Partisi
Adana
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Emir Adıgüzel
Memleket Partisi
Adana