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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İPEK ÖZKAL SAYAN

İpek Özkal Sayan

Memleket Partisi
İpek Özkal Sayan
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı