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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÖKSEL TAŞALTI

Göksel Taşaltı

Memleket Partisi
Göksel Taşaltı
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Balıkesir
Kaynak: Anadolu Ajansı