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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KEMAL KILIÇ

Kemal Kılıç

Memleket Partisi
Kemal Kılıç
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Bayburt
Kaynak: Anadolu Ajansı