Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YUSUF KORKMAZ

Yusuf Korkmaz

Memleket Partisi
Yusuf Korkmaz
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Bitlis
Kaynak: Anadolu Ajansı