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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KADİR KARACA

Kadir Karaca

Memleket Partisi
Kadir Karaca
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Bolu
Kaynak: Anadolu Ajansı