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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ATİLLA ECE

Atilla Ece

Memleket Partisi
Atilla Ece
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
Kaynak: Anadolu Ajansı