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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUZAFFER ADEMİ

Muzaffer Ademi

Memleket Partisi
Muzaffer Ademi
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Iğdır
Kaynak: Anadolu Ajansı