Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEDA BAYDERE

Seda Baydere

Memleket Partisi
Seda Baydere
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı