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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI UFKUN DOĞAN

Ufkun Doğan

Memleket Partisi
Ufkun Doğan
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı