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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OLCAY AYDIN

Olcay Aydın

Memleket Partisi
Olcay Aydın
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı