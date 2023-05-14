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ANASAYFA MEMLEKET PARTİSİ SEÇİM İSTATİKLERİ

MEMLEKET PARTİSİ SEÇİM İSTATİKLERİ

MEMLEKET PARTİSİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 10 İLÇE

  • 1
    BALIKESİR / BİGADİÇ
    %0 Detay
  • 2
    BALIKESİR / BANDIRMA
    %0 Detay
  • 3
    BALIKESİR / GÖNEN
    %0 Detay
  • 4
    BALIKESİR / AYVALIK
    %0 Detay
  • 5
    BALIKESİR / EDREMİT
    %0 Detay
  • 6
    IĞDIR / MERKEZ
    %0 Detay
  • 7
    BALIKESİR / SUSURLUK
    %0 Detay
  • 8
    BALIKESİR / ALTIEYLÜL
    %0 Detay
  • 9
    BALIKESİR / KARESİ
    %0 Detay
  • 10
    BALIKESİR / BURHANİYE
    %0 Detay

MEMLEKET PARTİSİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 5 ŞEHİR

MEMLEKET PARTİSİ' NİN EN FAZLA MİLLETVEKİLİ ÇIKARDIĞI 5 ŞEHİR

Kaynak: Anadolu Ajansı