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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TURAN ÇATAL

Turan Çatal

Memleket Partisi
Turan Çatal
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı