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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEVHİBE BODUR KOLOĞLU

Mevhibe Bodur Koloğlu

Memleket Partisi
Mevhibe Bodur Koloğlu
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı