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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÜNAL KARASAĞIZ

Ünal Karasağız

Memleket Partisi
Ünal Karasağız
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı