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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ADEM DEMİR

Adem Demir

Memleket Partisi
Adem Demir
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı