Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HAVVA ALEYNA DEMİREZEN

Havva Aleyna Demirezen

Memleket Partisi
Havva Aleyna Demirezen
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı