Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BURCA BENAY TURFANDA ÇİNKILIÇ

Burca Benay Turfanda Çinkılıç

Memleket Partisi
Burca Benay Turfanda Çinkılıç
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Malatya
Kaynak: Anadolu Ajansı