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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABDURRAHMAN ÇOKAL

Abdurrahman Çokal

Memleket Partisi
Abdurrahman Çokal
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Mardin
Kaynak: Anadolu Ajansı